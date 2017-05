Champions, Juve: nessun problema per Dybala, ci sarà contro il Monaco

TORINO - Tutto ok per Paulo Dybala. Il trequartista argentino, stanco e dolorante per i crampi nel finale del derby, quando è stato sostituito, si è allenato regolarmente oggi a Vinovo. Non ci dovrebbero quindi essere problemi per domani sera, nella semifinale di ritorno con il Monaco. I monegaschi si sono allenati nel primo pomeriggio nel centro sportivo di La Turbie, sulla collina del Principato di Monaco. Arriveranno a Torino con un volo charter partito dall'aeroporto di Nizza, in Costa Azzurra.

