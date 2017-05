Real Madrid, Sergio Ramos: «Higuain? In finale non gli regalerò noccioline...»

TORINO - «Sono orgoglioso della mia squadra perché ha dimostrato personalità. Questo gruppo ha molta fame». Sergio Ramos, dopo il raggiungimento della finale di Cardiff, avvisa la Juventus. Il rispetto per i ragazzi di Allegri è massimo: «La difesa, Dybala, il Pipita…stanno attraversando un ottimo periodo, sarà una sfida per gli amanti del calcio». Gonzalo Higuain sarà il grande ex e il difensore ne approfitta per una promessa: «Con lui ho un ottimo rapporto da anni, ma non ho intenzione di regalargli noccioline in finale. Saranno scintille». Ci si vede il 3 giugno al Millennium Stadium.

Zidane: «Ho la Juventus nel 'corazon'»

«VIVA ZIZOU» - «Siamo soddisfatti per il lavoro di Zidane e io sono in un grande momento della mia vita. La strada è quella giusta, ora dobbiamo concentrarci sul campionato. Champions? È la terza finale negli ultimi quattro anni, sono felice». Sulla partita di Cardiff interviene anche Cristiano Ronaldo: «Niente è facile, ma combatteremo fino alla fine per la vittoria. Stiamo bene, la nostra è una squadra completa e lo dimostriamo durante ogni impegno. Vedo la finale 50 e 50».