Finale di Champions League: un dato preoccupa la Juventus

TORINO - Grazie alla magia di Benzema e al gol di Isco, il Real Madrid ha raggiunto la finale di Champions League che si terrà a Cardiff il prossimo 3 giugno contro la Juventus. La squadra di Allegri ha ottenuto il pass per l'ultimo atto superando con un complessivo 4-1 il Monaco ed, ora, non le resta che alzare il trofeo per la terza volta. L'ultima è stata vinta nella notte di Roma del 1996, la prima nel 1985 quando ancora si chiamava Coppa dei Campioni.

DATO PREOCCUPANTE - C'è, però, un dato che potrebbe far preoccupare la squadra di Allegri. La Juve, infatti, ha perso ben sei delle otto finali di Champions League giocate. Una statistica amara se si va a fare il confronto con i Blancos. Il Real Madrid è uno specialista: solo tre sconfitte su quattordici. L'ultima nel 1981 quando le Merengues, allora allenati da Boskov e con Del Bosque in campo, persero 1-0 contro il Liverpool. La Juventus, invece, oltre ad aver perso le ultime due finali contro Milan e Barcellona, giocate nel 2003 e nel 2015 si aggiungono quelle del 1973 contro l'Ajax, del 1983 contro l'Amburgo, del 1997 contro il Borussia Dortmund e del 1998 proprio contro il Real Madrid.

A Cardiff gli hotel sono già tutti "sold out"