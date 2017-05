Real Madrid, Benzema è sicuro: «Juventus forte ma vinceremo noi»

MADRID (SPAGNA) - «Sappiamo come è la Juventus, si tratta di una grande squadra, d'altronde se ha raggiunto la finale ci sarà un motivo». Così l'attaccante del Real Madrid, Karim Benzema, commenta l'ultimo atto della Champions League contro la squadra di Allegri. «I bianconeri - dice il francese ai microfoni di Canal+ - sono in finale e hanno giocatori di grande talento, noi però vinceremo anche quella finale». E sulla magia nella sfida di ritorno della semifinale contro l'Atletico Madrid racconta: «Ho ricevuto un lancio in profondità e mi sono ritrovato davanti tre difensori. Ci ho provato e sono riuscito a superarli. Non so neanche come ho fatto ma è andata bene».