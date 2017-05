Finale Champions League, Juventus-Real Madrid: arbitra Brych

TORINO - Sarà Felix Brych l'arbitro di Juventus-Real Madrid, finale di Champions League 2016/2017 in programma al Millenium Stadium di Cardiff sabato 3 giugno. Il fischietto tedesco, internazionale dal 2007, ha diretto cinque partite di Champions in questa stagione - tra cui l'andata degli ottavi tra Porto e Juventus - così come l'andata dei quarti di finale di Europa League tra Anderlecht e Manchester United. Il 41enne ha fatto parte del team arbitrale di Euro 2016 la scorsa estate, dirigendo Svezia-Belgio e Inghilterra-Galles nella fase a gironi oltre a Polonia-Portogallo ai quarti. Nel 2014, Brych ha anche arbitrato la finale di Europa League a Torino tra Siviglia e Benfica.

ALTRI PRECEDENTI - Assistenti di Brych saranno i connazionali Mark Borsch e Stefan Lupp. Quarto ufficiale, il serbo Milorad Mazic. Assistenti addizionali, i tedeschi Bastian Dankert e Marco Fritz. Prima di Porto-Juve, gli ultimi incontri europei dei bianconeri col direttore di gara di Monaco di Baviera sono stati Juventus-Manchester City della scorsa stagione (1-0, gol di Mandzukic) e Atletico Madrid-Juventus di due stagioni fa (sconfitta degli uomini di Allegri ad opera di Arda Turan).