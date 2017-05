Pjanic: «E' il Real a doversi preoccupare della Juventus»

TORINO - Mai come quest'anno la Juventus fa paura e il Real Madrid di certo non dormirà sonni tranquilli pensando ai bianconeri prossimi avversari nelal finale di Champions League in programma il 3 giugno a Cardiff. I 'blancos' poi, che vanno a caccia del dodicesimo trionfo nella masisma competizione contiunentale, oltre che alla grande solidità della squadra di Massimiliano Allegri, dovranno fare i conti anche con la fame di chi questo trofeo non l'ha mai vinto. Tra questi Miralem Pjanic: «Ogni calciatore sogna di alzare un giorno la Champions - ha detto il centrocampista al quotidiano bosniaco 'Avaz' - e noi siamo sulla buona strada per farlo. Daro' tutto me stesso per riuscirci. Il Real? Noi faremo la nostra partita, che si preoccupino loro di come batterci. La Juve è un grande club e dobbiamo giocare da big». Un pensiero poi per la sua Bosnia, che non vede un suo calciatore in finale di Champions da quella del 2001 quando Salihamidzic la giocò con la maglia del Bayern Monaco: «Sono molto felice di rendere orgoglioso il mio popolo, ringrazio tutti per il sostegno e dedico questa finale a tutti i bosniaci e a tutti i tifosi della Juve sparsi per il mondo».

JUVE-REAL, CHE FINALE: LE SQUADRE A CONFRONTO (FOTO)

PJANIC ROMANISTA VS PJANIC JUVENTINO: I NUMERI (VIDEO)