Cassano: «Tiferò Juventus contro il Real Madrid»

TORINO - Tutto quello che ha detto sulla Juventus è negli archivi del web. Ma ora c'è da aggiornare la cartella, con i file di queste dichiarazioni: «Tiferò Juventus contro il Real Madrid». Antonio Cassano, a Tiki Taka News, snocciola così il suo pensiero sulla finale Champions di Cardiff: «Sarei felice se la Juventus vincesse, soprattutto per Buffon. E' tanto tempo che vuole vincerla e merita anche il Pallone d'oro ma finché ci sarà Messi sarà complicato vincerlo. Faccio comunque i compliment alla Juventus e ad Allegri: hanno fatto qualcosa di eccezionale». Poi un commento sull'addio al calcio del suo ex compagno, il capitano della Roma Francesco Totti: «Gli consiglio di continuare ma nessuno deve azzardarsi a dirgli cosa fare. Qualcuno accanto a Pallotta evidentemente non lo vuole, sta muovendo i fili di questa storia. Finire la carriera con lui? Mi piacerebbe, ma non so dove»