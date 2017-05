Juventus-Real, agli spagnoli non piace l'arbitro Brych

TORINO – Spesso nel mirino dei rivali per presunti favori arbitrali, accusato soprattutto da quelli del Barcellona, il Real Madrid non sembra essere contento della designazione di Felix Brych per la finale di Champions League contro la Juventus in programma a Cardiff il 3 giugno. Il club campione del mondo e d’Europa non ha parlato esplicitamente del tema, ma a rivelare in qualche modo le preoccupazioni dei ‘blancos’ è il quotidiano madrileno ‘As’ che ricorda alcuni precedenti del direttore di gara. Oltre ad essere tedesco come il Bayern - eliminato proprio dal Real nei quarti grazie a due gol in fuorigioco segnati da Ronaldo e convalidati dall’ungherese Kassai nel match di ritorno al ‘Bernabeu’ (i bavaresi furono penalizzati anche dall'ingiusta espulsione di Vidal) – Brych è «lo stesso che nell’andata degli ottavi tra Porto e Juventus lasciò i lusitani in dieci cacciando Telles al 26’ dopo averlo ammonito due volte in minuto».

