Juventus-Real, Bale le prova tutte per esserci: dieta da sei pasti al giorno!

Il gallese punta la finale di Cardiff. Sta anche usando una maschera per incrementare le prestazioni in allenamento twitta

TORINO - I tifosi del Real Madrid non lo vogliono in campo a Cardiff nella finale di Champions contro la Juventus, gli preferiscono Isco, però Gareth Bale sta facendo davvero di tutto per recuperare dall'infortunio muscolare che lo sta tenendo ai box. Ancora non riesce ad allenarsi con il resto della squadra, ma sta lavorando con l'obiettivo di rientrare il più presto possibile. Sta anche usando una particolare maschera che migliora il rendimento degli sportivi, usata anche dal boxeur Anthony Joshua. Serve a incrementare la capacità e la resistenza polmonare.

No matter what the conditions are I'm always putting in the work and recovering with my @AltitudeMask #altitudemask https://t.co/wbdzDQqFvt pic.twitter.com/evYE6ygKct — Gareth Bale (@GarethBale11) 25 aprile 2017

LA DIETA - Oltre a questo, scrivono in Inghilterra (il Mirror), sta seguendo una dieta molto particolare che prevede addirittura sei pasti al giorno. A quanto pare, molti giocatori hanno difficoltà a seguire questo regime e invece il gallese la sta prendendo molto bene. Bale, come ha dichiarato qualche giorno fa, è convinto di due cose: sarà al 100% della condizione per la finale nella sua Cardiff e il Real Madrid ha grandi possibilità di vincere la Champions. Staremo a vedere.

L'INFORTUNIO DI BALE