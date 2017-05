Finale Champions, "rinforzi" Real: più voli Ryanair da Madrid

TORINO - Ryanair ha annunciato di aver aumentato i voli da Madrid a Bristol per il 3 giugno, giorno in cui a Cardiff si disputerà la finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid. Lo riporta online Marca, facendo sapere che la compagnia low cost ha programmato nuove partenze esclusivamente per quella giornata, dando così maggiori possibilità a chi voglia partire dalla Spagna per raggiungere la capitale del Galles, sia che abbia un biglietto per assistere dal vivo alla finalissima del Millenium Stadium, sia che voglia seguire comunque la sfida a Cardiff in uno dei tanti eventi organizzati nella città sede dell'atto conclusivo di questa Champions 2016/2017.

VOLI - Il capo della comunicazione Robin Kiely ha spiegato che i voli sono già disponibili sul sito della compagnia irlandese. L'andata è da Madrid alle 10 del mattino del 3 giugno, il ritorno all'indomani da Cardiff è previsto alle ore 14. Il costo del biglietto è di 199,99€, e queste partenze si aggiungono alle offerte già fatte da Ryanair, ma ormai quasi terminate.