Ronaldo: «La difesa della Juventus? Ha i suoi punti deboli»

TORINO - Mancano meno di 48 ore e si entrerà nella settimana della verità, quella che sabato 3 giugno vedrà il Real Madrid di Zinedine Zidane e la Juventus sfidarsi al 'Millenium Stadium' di Cardiff nella finale di Champions League. A caricare i campioni del mondo e d'Europa in carica è la loro stella, Cristiano Ronaldo: «Vogliamo vincere per entrare nella storia: saremmo l’unica squadra ad aver vinto due volte di fila il trofeo da quando c’è la formula moderna della Champions League - ha detto l'attaccante portoghese in un'intervista ai media dell'Uefa -. E’ un’ambizione, un sogno: incrociamo le dita. Sappiamo che sarà una partita molto difficile ma noi siamo il Real Madrid e abbiamo buone opportunità di successo. Sarà una finale simile a quelle precedenti, perché in gare del genere si parte sempre con il 50% di chances a favore. Le due squadre cercheranno di sfruttare gli errori altrui e chi ne commetterà di meno probabilmente vincerà e io spero che sia il Real. Sarà una sfida emozionante, la gente aspetta per vederla e noi calciatori di giocarla in campo. Le aspettative sono alte ma nel gruppo c’è fiducia».

DALLA SPAGNA: «SCOPPIA IL CASO BALE NEL REAL MADRID»

JUVE AVVERTITA - Ronaldo parla poi degli avversari, che rispetta ma non sembra temere: «La Juventus è una squadra eccellente, non è in finale per caso così come noi che abbiamo già eliminato avversari fortissimi come l’Atletico Madrid o il Bayern Monaco. Hanno già vinto lo scudetto e la Coppa Italia, sono rivali tosti e sappiamo che sarà una gara complicata. Preferiscono marcare stretto gli avversari, un po’ come l’Atletico: hanno una difesa ma, al di là della qualità dei suoi interpreti, in ogni retroguardia c’è sempre un punto debole. Noi dovremo cercare di approfittarne, capitalizzando gli spazi che ci concederanno durante il match». Ronaldo elogia poi il suo tecnico Zidane: «Ha gestito la rosa in maniera molto intelligente e non era facile. Quest’anno ha iniziato a lavorare da inizio stagione e fatto un lavoro straordinario: è positiva, amante del lavoro e rispettoso con i calciatori . Per questo siamo tutti con lui».