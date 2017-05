Il doppio ex Emerson: «Real? No, ecco perché tiferò Juventus»

TORINO - Se sotto il tetto del ‘Millenium Stadium’ servirà una notte da leoni per strappare al Real Madrid la Champions League c’è intanto un ‘Puma’ che ruggisce per caricare i bianconeri. Si tratta di Emerson Ferreira da Rosa, doppio ex della sfida che però ha ben chiaro in mente per chi fare il tifo sabato sera a Cardiff: «Starò dalla parte della Juve – ha detto l’ex centrocampista brasiliano ai connazionali di ‘Globoesporte’ - perché si merita la coppa per quanto fatto non solo in Champions ma in tutti questi mesi. Non sarà un’impresa facile perché il Real è una squadra molto complicata da affrontare, ma i bianconeri arrivano all’appuntamento forti, consapevoli e in maniera diversa rispetto ad altre occasioni». Emerson ricorda poi la traumatica separazione dalla Juventus quando arrivò la retrocessione in seguito a calciopoli e lui si trasferì proprio a Madrid dove lavorò di nuovo con il tecnico friulano: «In quegli anni Capello stava costruendo una grande squadra per essere competitivi in Champions e nel 2007 provò invano a prendere Ronaldo. Io avevo cinque anni di contratto ed ero felice a Torino, ma sono rimasto solo due stagioni perché poi la società ha avuto bisogno di cedermi».

MORATA E ALICE, RELAX PRIMA DELLA FINALE CON LA JUVE (FOTO)