Modric e Kroos avvisano il Real: «Juventus? Non c'è solo Dybala»

TORINO - Se Cristiano Ronaldo rilascia dichiarazioni spavalde in attesa della sfida che sabato sera a Cardiff assegnerà la Champions League, più cauto sembra il suo compagno di squadra Luka Modric che mette in guardia il Real Madrid: «Ogni finale è diversa dalle altre, credo che questa non abbia niente a che vedere con quella dell’anno scorso - ha dichiarato il centrocampista croato ai microfoni di 'Mediaset Premium' -. Giochiamo contro una grande rivale come la Juventus, che ha molti giocatori di livello mondiale e ci aspetta una partita molto difficile, come sempre contro le squadre italiane. Noi daremo tutto, ce la metteremo tutta per vincere ma sarà molto difficile, perché la Juve è una squadra molto forte e l’ha dimostrato durante tutta la stagione, ha vinto due trofei e giocherà un’altra finale: questo dice tutto di loro. Noi però siamo fiduciosi e daremo tutto per cercare di vincere. Dybala l’uomo più pericoloso? Non mi piace parlare dei singoli, la Juve ha grandi giocatori che rispettiamo molto in attacco, a centrocampo e in difesa. Noi però dobbiamo guardare in casa nostra e cercare di fare la miglior partita possibile. La chiave per vincere? Fare gol, questa è la chiave. Abbiamo segnato durante tutta la stagione e siamo fiduciosi di poterlo fare anche in questa finale».

L'ECO DI CROSS - A fare da eco alle dichiarazioni di Modric arrivano quelle del suo collega di reparto Toni Kroos: «Sarebbe la mia terza Champions League - ha detto il tedesco ai connazionali della 'Bild' - il mio terzo titolo nella competizione regina e sarebbe bellissimo vincere, anche se non posso fare promesse. Posso solo dire che faremo tutto il possibile in campo. La Juventus è una grandissima squadra, forte e compatta tutta la squadra partecipa alla fase difensiva e per questo non sarà semplice. Khedira? Sono felice che le nostre strade si incroceranno e sono felice che abbia vinto già due titoli in Italia quest’anno. Se non fosse nostro avversario, gli augurerei di portare a casa il terzo».

