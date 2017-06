Juventus-Real Madrid su punizione. Gesto simbolo di qualità: alla pari

TORINO - Il gol su punizione è un marchio di qualità. Un gesto tecnico che come pochi altri accomuna tra loro quasi tutti i grandi: da Platini a Del Piero passando per Baggio e Zidane, per restare in ambito juventino, da Pelé a Messi passando per Maradona e Zico, per allargare l’orizzonte. Di talento e di grandi giocatori il Real Madrid è sempre stato uno scrigno stracolmo, fin da quando fuoriclasse come Di Stefano e Puskas duettavano nella squadra leggendaria che conquistò cinque Coppe dei Campioni consecutive. A nessuno venne in mente di chiamarli Galacticos, ma erano gli antenati delle stelle ammassate qualche decennio più tardi da Florentino Perez: dal trio Zidane-Figo-Ronaldo (il Fenomeno) a quello attuale Cristiano Ronaldo-Benzema-Bale. Un terzetto, quello che sfiderà la Juventus a Cardiff, che ha nel gallese e soprattutto nel portoghese i suoi specialisti nei calci di punizione: CR7 ha segnato così 35 volte da quando è al Real, delle quali tre in questa stagione. Nessuno dei suoi compagni lo ha eguagliato o men che meno superato, anzi: solo Nacho degli altri madridisti ha trasformato una punizione diretta. A eguagliare il Pallone d’oro in carica, però, sono riusciti due juventini: Paulo Dybala e Miralem Pjanic, entrambi autori di tre reti su calcio piazzato da fuori area. E un terzo bianconero, contro i due blancos, è andato a segno su punizione diretta: Dani Alves, per quanto aiutato dalla barriera della Dinamo Zagabria. Sì, in una delle giocate in cui la tecnica si esprime ai massimi livelli la Juventus in questa stagione ha fatto registrare numeri uguali o addirittura appena superiori a quelli del Real. Che sul piano fisico la squadra di Massimiliano Allegri non sia inferiore a quella di Zinedine Zidane e su quello tattico la superi per equilibrio e compattezza difensiva è convinzione comune, suffragata dagli appena tre gol subiti finora in Champions. Questa Juventus però può guardare negli occhi il Real anche nella sfida della tecnica. Zizou ha qualche freccia in più rispetto ad Allegri, basti pensare che in panchina porterà uno tra Isco e Bale, Morata e talenti emergenti come Asensio e Lucas Vazquez, mentre James Rodriguez rischia addirittura la tribuna. Però le prime undici che il tecnico bianconero potrà scoccare a Cardiff, e anche un paio di quelle da usare a partita in corso, sono acuminate come quelle del Real.

