Real, Varane avvisa la Juventus e Maldini: «Voglio Champions e record»

TORINO – Se la Juventus di Max Allegri è ormai è una squadra specializzata in Champions League, dove ha perso la finale due stagioni fa ed è uscita ai quarti con il Bayern Monaco l’anno scorso prima di conquistare la finale di sabato a Cardiff, non si può dire certo che il Real Madrid non lo sia. Per i ‘blancos’ quella in terra gallese sarà la terza finale e per il difensore Rafael Varane sarà la seconda da titolare. Il 24enne francese sa dunque come si fa: «Non c’è niente di più grande che una finale di Champions League – ha detto al quotidiano iberico 'As' – e per noi sarebbe un’impresa storica vincerla per la seconda volta consecutiva perché nessuno lo ha fatto (da quando c’è la nuova formula, ndr). Dovremo tenere sotto controllo la tensione in questa vigilia ma siamo preparati e fiduciosi: sappiamo che sarà difficile ma abbiamo l’esperienza dei ultimi due trionfi. La Juventus ha un gruppo fortissimo ed è una squadra molto pericolosa nella fase di transizione, soprattutto quando riconquista la palla. Hanno molta qualità e c’è Higuain che può segnare in ogni momento, ma anche noi abbiamo le nostre armi da sfruttare. Saranno decisivi i dettagli e la vittoria può arrivare anche all’ultimo minuto: sfide come questa si vincono con la testa e con il cuore». Varane punta dunque a superare il record di Paolo Maldini, primo difensore a vincere tre volte il trofeo ad appena 26 anni: «Lui è un modello e sarebbe bello superarlo anche se ora sono concentrato solo su questa partita: voglio giocare e continuare a migliorare».

