Champions, Napoli "blanca" prepara la festa per il Real

NAPOLI - Bandiere del Real Madrid sono apparse in alcune strade di Napoli in vista della finale di Champions League di questa sera con la Juventus a Cardiff. Nella centralissima via Toledo, un edicolante ha esposto una gigantografia di Maradona con la maglia del Napoli accanto ad una bandiera dei "blancos". Bandiere del Real sono anche in vendite su alcuni banchetti di gadget nei quartieri popolari. Un aspetto del tifo "contro" e della rivalità con la Juve che non si supera, per i sostenitori del Napoli, neanche in occasione di competizioni internazionali.

Messi e il Bayern tifano Juventus