Lapo Elkann: «Real Madrid? La Juventus non teme nessuno»

CARDIFF - «È stato un anno fantastico, sarebbe meraviglioso chiuderlo con un triplete, se possibile. Incrociamo le dita. Il Real fa paura, ma noi non abbiamo paura di nessuno e lotteremo per vincere». Così Lapo Elkann, intercettato da Sky Sport a Cardiff poche ore dalla finale di Champions League tra Juve e Real Madrid. «Abbiamo avuto il numero 2 e il numero 6, ora speriamo di chiudere con il numero 3 - ha aggiunto riferendosi alla doppietta in Coppa Italia, al sesto scudetto consecutiva e al possibile tris in Coppa Campioni -. È stato un anno incredibile, speriamo di passare da due a tre. Giocatore decisivo? Nella Juventus fa la differenza la squadra, non il singolo». Sono "tutti decisivi", ha detto a sua volta John Elkann, presidente di Fca ed Exor, rispondendo ad una domanda su chi tra gli juventini possa essere la carta vincente questa sera.

