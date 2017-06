Inter, Pinamonti sfotte i tifosi della Juve: «Triplete? Non è per tutti»

MILANO - Non si placano i commenti post-Cardiff. E' stata la volta dell'attaccante dell'Inter Andrea Pinamonti, che attraverso una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram ha voluto ricordare il triplete acciuffato dai nerazzurri nel 2009/10, postando un'immagine che ritrae l'allora capitano Zanetti alzare al cielo la Champions, con la scritta "Nessuno come noi. Scusate, ma non è per tutti".

