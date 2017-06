Champions League, Sturaro: «Cardiff non cancella gli ultimi 6 anni»

TORINO - Delusione, e non potrebbe essere altrimenti, per Stefano Sturaro dopo la finale di Champions persa dalla Juventus. Il centrocampista non nasconde infatti il proprio rammarico per aver visto sfumare, all'ultima curva, il traguardo triplete ("Il dispiacere è tantissimo per non aver raggiunto quello che noi tutti volevamo"). Tuttavia, Sturaro ribadisce con chiarezza un concetto molto importante, vale a dire che i novanta minuti di Cardiff non vanno certo ad intaccare quanto di buono è stato fatto dalla Juventus nel corso delle ultime stagioni: "Un'altra stagione è finita, un gruppo fantastico,con grandi professionisti e grandi uomini.. Il dispiacere è tantissimo per non aver raggiunto quello che noi tutti volevamo.. Ma nessuno deve dimenticare quello che stiamo facendo da 6 anni. Frutto di grandi sforzi e grandi sacrifici. Grazie a tutti i miei compagni,allo staff e grazie ai tifosi per stare sempre al nostro fianco in tutte le situazioni. Ora ricarichiamo le batterie e prepariamoci per altre battaglia tutti insieme".

Un'altra stagione è finita, un gruppo fantastico,con grandi professionisti e grandi uomini.. Il dispiacere è tantissimo per non aver raggiunto quello che noi tutti volevamo.. Ma nessuno deve dimenticare quello che stiamo facendo da 6 anni. Frutto di grandi sforzi e grandi sacrifici. Grazie a tutti i miei compagni,allo staff e grazie ai tifosi per stare sempre al nostro fianco in tutte le situazioni. Ora ricarichiamo le batterie e prepariamoci per altre battaglia tutti insieme. #ForzaJuve Un post condiviso da Stefano Sturaro (@stefano_sturaro27) in data: 4 Giu 2017 alle ore 01:45 PDT