Real Madrid, Carvajal: «Zidane fantastico, è merito suo»

MADRID (SPAGNA) - Zinedine Zidane è stato tra i protagonisti della finale di Champions League vinta dal suo Real Madrid contro la Juventus a Cardiff. L'intuizione tattica dell'allenatore francese di spostare il gioco sulle fasce nel secondo tempo ha messo le catene agli avversari che non sono più stati in grado di reagire. Zidane è riuscito a vincere due Champions consecutivamente, un'impresa senza precedenti, e i suoi giocatori lo acclamano. Dani Carvajal ha voluto ringraziare il proprio allenatore ai microfoni di Bein Sports durante i festeggiamenti: «Sono arrivato in finale in un grande stato di forma, ho contribuito a realizzare due gol e sono molto contento. E' bellissimo vincere, ora dobbiamo goderci questo trionfo. La gestione di Zidane è stata fantastica, abbiamo una rosa giovane che durerà ancora tanti anni».

Allegri twitta: "Ripartiamo"

KEYLOR NAVAS - «Vincere due Champions consecutivamente è molto difficile. - ha detto Keylor Navas ai microfoni di Antena 3 - Siamo davvero felici. Abbiamo lavorato tutto l'anno per raggiungere quest'obiettivo, dedichiamo la Champions ai nostri tifosi».