Juventus, Khedira: «In Italia siamo ancora i numeri 1. Impareremo la lezione»

TORINO - Il giorno dopo la grande sconfitta della Juventus in finale di Champions League contro il Real Madrid, Sami Khedira mostra tutta la sua delusione sul suo profilo ufficiale Instagram, ma fa una promessa ai tifosi: «La sconfitta di ieri sera ci ha fatto male! Volevamo vincere il Triplete per la Juventus e per i nostri tifosi. Abbiamo dato tutto! Ma non era destino. Nionostante il risultato possiamo guardare indietro a questa stagione con orgoglio. Abbiamo rappresentato i nostri colori in Europa in modo quasi perfetto, portando la Juventus a disputare una grande finale. Abbiamo dimostrato di nuovo che in Italia siamo i numeri 1. Congratulazioni a Zinedine Zidane e a tutti i miei amici del Real Madrid per aver difeso il titolo. Faccio una promessa ai nostri tifosi: impareremo la lezione in vista della prossima stagione!».