Finale Champions League, Alex Sandro: «La Juventus continuerà a migliorare»

CARDIFF - Intervistato dalla stampa brasiliana dopo la finale di Champions League, Alex Sandro mostra tutta la sua delusione per il ko: «La Juventus è abituata a partite importanti, tutti volevamo questo trofeo, siamo molto tristi. Abbiamo lavorato per essere campioni d'Europa ma ora serve pazienza e questa sconfitta ci servirà da lezione». La sua analisi del match: «Il primo tempo è stato equilibrato, entrambe le squadre hanno giocato bene. Il Real Madrid ha dominato dopo l'espulsione di Cuadrado: con uno in meno, giocare una finale contro il Real diventa molto difficile. L'espulsione ha compromesso la partita e loro ne hanno approfittato».

Ma come per molti altri juventini, anche per Alex Sandro la stagione rimane positiva: «Quando arrivi in finale, pensi che la Champions sia solo quella partita. Ma per arrivare in fondo c'è un lungo cammino. Dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo fatto e guardare avanti. La Juve cresce di anno in anno». A livello personale Alex Sandro si dice soddisfatto della stagione «ma capisco che devo migliorare, lavorare per essere più forte. Allegri ha detto che io e Marcelo siamo i più forti nel nostro ruolo? E' bello sentirlo, ma non credo di essere il migliore. Sono un giocatore esigente e voglio ancora crescere».