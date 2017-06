Striscione sotto casa di Buffon: «Gracias Real»

TORINO - Lo sfottò non conosce tempo o luogo. Nonostante siano passati tanti giorni, infatti, alcuni tifosi hanno voluto ricordare a Buffon l'amaro epilogo della finale di Cardiff tra Juventus e Real Madrid. In nottata, come riporta "calciomercato.com", è infatti apparso uno striscione sotto casa del portiere in Toscana: "Gracias Real Madrid". Un testo che, purtroppo per i tifosi juventini, non ha bisogno di traduzione.