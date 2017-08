Champions League, Allegri: «Girone più equilibrato di quello che sembra»

TORINO - Un girone diffiicile ma non impossibile quello in cui giocherà la Juventus. Barcellona, ma non solo: ci sono Olympiacos e Sporting Lisbona, avversari abbordabili e trasferte poco complicate anche da un punto di vista logistico. Allegri però non si fida e invita alla cautela:

Girone più equilibrato di quello che sembra, le trasferte saranno fondamentali! #UCLDraws — Massimiliano Allegri (@OfficialAllegri) 24 agosto 2017

Un altro dei protagonisti bianconeri Paulo Dybala ha parlato invece di "Gruppo hermoso", mentre il Barcellona omaggia i rivali bianconeri con un tweet che ricorda l'ultimo quarto di finale giocato tra le due squadre nell'ultima edizione.

Anche Buffon, premiato come miglior portiere della scorsa edizione della Champions League, ha commentato su Twitter le avversarie dei bianconeri, invitando a mantenere i piedi per terra: