Napoli, Sarri: «Raiola? Se mi trova lui una squadra...»

ROMA - «E' la partita importante, condizionerà pesantemente il girone». Maurizio Sarri alza subito il volume della pressione già dalla prima gara di Champions League. Al momento del sorteggio molti hanno parlato dello Shakhtar come squadra abbordabile ma l'allenatore del Napoli non ci sta: «E' una squadra forte, poco conosciuta in Italia, ma abituata a fare la partita. Ha giocatori offensivi molto tecnici, attaccano con molti giocatori, i due terzini sono costantemente in attacco. La squadra ci costringerà a difendere bassi, ci metterà in difficoltà e può venire fuori una gara che ci consentirà opportunità». Sarri ha parlato anche di formazione: «Milik centrale con Callejon e Mertens? È una possibilità per far rifiatare Insigne, ma non so quando lo faremo riposare. Per domani ancora non ho scelto la formazione. Hamsik? Per me è un giocatore insostituibile. Nessuno gioca tra le linee come lui. Quando è giù lo faccio giocare di più, così quando si riprenderà, mi darà il 101%».

LA REPLICA A RAIOLA - Il Napoli oggi ha deciso di tornare a parlare con i giornalisti e su questo tema Sarri ci tiene a preceisare: «Il silenzio stampa è stato scelto dalla società, io mi sono adeguato in quanto dipendente». Quando gli nominano Mino Raiola, il tecnico toscano abbozza un sorriso e cerca di rispondere in maniera diplomatica: «Non so neanche cosa esattamente abbia detto. Via da Napoli? Se mi trova lui la squadra... E' una supposizione sua basata su qualche sua conoscenza del mercato, ma io in questo momento è l'ultima cosa a cui penso. Giocare in Champions è una soddisfazione enorme, poi abbiamo tante partite affascinante. Qui c'è da pensare partita per partita, non a giugno». Una frecciata arriva anche sul tema della chiusura anticipata del mercato: «Quando dicevo che tenerlo aperto fino al 31 era follia, mi dicevano che mi lamentavo. Ora che lo ha detto Agnelli invece...».

FIDUCIA MILIK - Al fianco di Sarri in conferenza stampa c'è Arkadiusz Milik, segnale che il polacco sarà quasi sicuramente titolare. L'anno scorso debuttò in Champions con una doppietta: «Ricordo le due reti alla Dinamo Kiev, mi aiutarono tantissimo. Non so se giocherò e se avrò questa chance, ma in ogni caso dovremo scendere in campo con la mentalità di squadra e raggiungere l'obiettivo da squadra. Dopo l'infortunio sono cresciuto come giocatore e come uomo. Non avendo la possibilità di allenarmi, ho dedicato tempo ad altro lavoro, anche mentale. Ora mi sento al 100%, pronto per giocare».