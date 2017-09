Juventus, Pjanic: «Ci servirà da lezione, potevamo fare 1 o 2 gol»

TORINO - Dopo la netta sconfitta patita al Camp Nou, Miralem Pjanic invita alla calma: «E’ solo la prima gara di Champions, tutti state addosso alla Juve e siete sempre esagerati: la squadra otterrà risultati importanti e alla fine della stagione la squadra risponderà come sempre. Abbiamo perso ma l’importante è imparare dai propri errori: dovevamo essere più aggressivi sotto porta, potevamo fare 1 o 2 gol». I rimpianti del bosniaco riguardano la prima rete di Messi: «Non dovevamo mai prendere quel gol nel primo tempo, a un minuto dalla fine. Abbiamo sbagliato in quell’azione, non dovevamo pressare. Abbiamo fatto un buon primo tempo, dovevamo essere più cattivi davanti. Poi ovviamente loro sono una grande squadra, potevamo fare meglio ma questa sconfitta ci servirà da lezione. Siamo a inizio stagione, è solo la prima gara della stagione e adesso andiamo avanti».

Barcellona-Juventus 3-0 tabellino, cronaca e statistiche