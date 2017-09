Barcellona-Juventus: Higuain mostra il dito medio al 'Camp Nou'

BARCELLONA - Serata da dimenticare per il centravanti argentino Gonzalo Higuain, uscito sconfitto dal 'Camp Nou' con la sua Juventus travolta per 3-0 dal Barcellona trascinato dal suo compagno di Nazionale Lionel Messi. Sostituito all'87' da Allegri che ha mandato in campo il baby Caligara, l'ex madridista 'Pipita' si è sfogato con il pubblico catalano che lo fischiava mostrandogli il dito medio. Una 'Peineta', come si dice in spagnolo, ripresa dalle telecamere e riproposta poi da' El Chiringuito TV'

¡NO TE LO PIERDAS! 'PEINETA' de Higuaín al Camp Nou tras SALIR ABUCHEADO. La IMAGEN YA en #ChampionsTotal en MEGA. pic.twitter.com/X7ubKo8tda — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 12 settembre 2017