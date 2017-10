Schelotto rivela: «Ecco quale è il piano dello Sporting per la Juventus»

TORINO - Schelotto: «Ho lasciato lo Sporting il 31 agosto, all’ultimo giorno di mercato mi sono trasferito al Brighton in Premier, ma il mio cuore è ancora a Lisbona: seguo tutte le partite dello Sporting, ho contatti quotidiani con i miei ex compagni e ogni volta che posso torno a Lisbona, dove ho un ristorante italoargentino. Vedrete, faremo una gran partita contro la Juventus». [...]

JUVE-SPORTING, LE PROBABILI FORMAZIONI

Il pericolo dei portoghesi?

«Fossi nella Juve eviterei di far crossare lo Sporting, perché Dost nel trasformare in gol i traversoni è bravissimo: è un Toni olandese. Gli ho visto fare 35 gol, in tutti i modi. Ricordo un mio assist che lui ha insaccato... da seduto, con un pallonetto».

Jorge Jesus fermò i bianconeri ai tempi del Benfica: che strategia anti Juventus si aspetta?

«Jesus è un Conte portoghese, un vincente. L’etichetta di difensivista è sbagliata. Avrà preparato la partita sui singoli della Juve. In particolare su Dybala, che grazie alla sua capacità di saltare gli uomini in dribbling è il pericolo numero uno. Mi aspetto che lo Sporting intasi i corridoi centrali obbligando la Juve a giocare sulle fasce e a puntare sui cross visto che la coppia centrale Mathieu-Coates è fortissima di testa. Lo Sporting la giocherà su duelli a tutto campo, recupero palla e contropiede grazie ai velocisti Gelson Martins e Acuña».

Ci svela qualche “chicca” su Jorge Jesus?

«Comunica la formazione solo all’ultimissimo perché vuole che tutti si preparino mentalmente per scendere in campo. E poi è un maniaco di tattica e pretende che anche i suoi giocatori lo siano. A volte quando spiega chiama i giocatori alla lavagna e interroga: sembra di tornare a scuola».

