Sporting Lisbona, Jesus amaro: «Piccini ko. E Mathieu...»

LISBONA (PORTOGALLO) - «Abbiamo perso due giocatori importanti, Piccini e Mathieu, alle prese con lesioni muscolari da sovraccarico. Potrebbero restare fuori per settimane». Jorge Jesus, tecnico “santone” dello Sporting che martedì aspetta la Juventus al José Alvalade di Lisbona per il quarto turno del girone di Champions, detta il bollettino medico dopo l’1-0 che ha consentito ai portoghesi di passare sul campo del Rio Ave (Bas Dost a segno all’85’) in Primeira Liga. Ancora Jesus: «Bisogna correre il doppio e dare tutto per cercare di bilanciare il gap con squadre top come Juve, Barcellona e Real Madrid. Ma se giocano sempre gli stessi, non ci sono miracoli e si rischiano infortuni». Come quelli del terzino e del difensore centrale.