L'Olympiacos batte lo Smyrnis e aspetta la Juventus da capolista

TORINO - Aspettando la Juventus arriva la vetta. È già un Olympiacos formato Champions League quello che ha battuto 3-1 in casa lo Smyrnis nella 13esima giornata del massimo campinato greco prendendosi così il primo posto in classifica. I prossimi avversari dei bianconeri, attesi in Grecia martedì per una gara che può dare loro il pass per gli ottavi di Champions League, sono passati in svantaggio al 23' (gol di Elobaz) ma al 32' si sono rimessi in carreggiata con Elabdellaoui; all'80' poi è stato Ansarifard a firmare la rete del 2-1 per poi regalarsi al 93' la doppietta personalefissando il risultato sul 3-1. Con questa vittoria l'Olympiacos va momentaneamente in testa con 26 punti, uno in più del Paok di Salonicco e due in più rispetto all'Aek Atene domani impegnato sul campo del Levadiakos.

