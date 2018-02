Juventus, ansia per Mandzukic: botta da verificare

TORINO - Il piano Tottenham della Juventus inizierà con due test. Uno vedrà protagonista Mario Mandzukic, l’altro Paulo Dybala. L’attaccante croato a Firenze ha subito una botta dolorosa: in giornata sarà valutato nuovamente. Un pizzico di ansia c’è, ma in questo momento prevale l’ottimismo per l’ottavo di Champions in programma martedì. Le sensazioni positive sono legate allo spirito dell’ex Bayern Monaco, uno abituato a stringere i denti e a giocare anche non al top della condizione. Massimiliano Allegri, che stravede per Mario, è il primo ad augurarselo e chi lo conosce bene è sicuro che il numero 17 juventino sarà regolarmente in campo contro gli Spurs. Un provino è previsto anche per Dybala, che sta entrando nella fase finale della riabilitazione. L’infortunio ai flessori della coscia del 6 gennaio è alle spalle, però giustamente né Allegri né lo staff vogliono correre rischi. La Joya anche ieri si è allenata a parte. In base a come reagirà agli imminenti test sul campo sarà aggregato o meno al gruppo in tempo per il Tottenham. In ogni caso al massimo andrà in panchina. Il “Conte Max” nel post Firenze è stato abbastanza chiaro: la stagione non finisce martedì e la priorità è riavere Dybala al top per affrontare il ciclo di ferro che vedrà protagonista la Juventus tra Europa, corsa scudetto e Coppa Italia.

