Champions League, Chelsea-Barcellona 1-1: Willian e Messi

LONDRA - Meritava di vincere Conte. Non per simpatia ma per empatia. La stessa con la quale il tecnico ha vissuto questi ottavi di finale insieme al suo pubblico. L'andata finisce 1-1 ma Chelsea-Barcellona, anzi Barcellona-Chelsea, offrirà ancora 90 minuti da flipper. Lo stesso dove era finito il pallone al 33' e al 41', sui pali (destro e sinistro) che Willian era riuscito a colpire in pieno. Per il brasiliano un primo tempo indimenticabile... da dimenticare.

Ma nel secondo l'ex Corinthians decide di sfidare i legni del destino. E, al terzo tentativo, porta in vantaggio il Chelsea: destro perfetto al 63' e 1-0 meritato. Un bel regalo per Conte e i tifosi. Al 75' però Christensen ne fa uno ancora più grande al Barcellona. Passaggio sciagurato senza meta che taglia il limite dell'area inglese. Azpilicueta prova un disperato recupero e contemporaneamente Conte si mette profeticamente le mani sulla testa. Lui già sa che l'errore sarà fatale e, dopo l'ingresso in area di Iniesta e il passaggio a Messi, arriva puntuale il pareggio della Pulce. Nel finale inutile l'ingresso di Morata, bravo solo a prendersi un giallo. Il 14 marzo appuntamento al Camp Nou per il ritorno. Da non perdere per nessun motivo.

Cosa è successo in Chelsea-Barcellona

Previsioni dunque rispettate a Stamford Bridge, dove il Chelsea con la sua organizzazione tattica ha provato a imbrigliare il gioco del Barcellona. I Blues hanno impostato una gara difensiva, a partire dalla formazione con Morata lasciato in panchina. Nel primo tempo il Barcellona ha fatto la partita anche se le occasioni migliori sono capitate al Chelsea, prima con Hazard e poi, come detto, con Willian sfortunato nel colpire due pali. Nel secondo tempo è proprio il centrocampista brasiliano a sbloccare il risultato al 62' con uno splendido destro a giro che termina in rete, su assist di Hazard. Il Barça però non si scompone e al 75' trova il pareggio grazie al primo gol in carriera di Messi contro il Chelsea. La Pulce finalizza con il suo micidiale sinistro un assist di Iniesta, diabolico nel rubare palla alla difesa del Chelsea su clamoroso passaggio sbagliato di Christensen.

Statistiche Chelsea-Barcellona

Chelsea e Barcelona si sono affrontate per la 13esima volta in Champions League, la quinta sfida più giocata nella competizione. Non si affrontatavano dall’aprile 2012.

Il Chelsea è imbattuto negli ultimi 8 incontri di Champions League contro il Barcellona (2 vittorie e 6 pareggi)

Tuttavia, il Barcellona è in vantaggio negli scontri a eliminazione diretta, eliminando i Blues in tre occasioni. Il Chelsea ha invece passato il turno due volte.

I Blaugrana hanno vinto solamente una partita sulle 7 giocate in casa del Chelsea (2 pareggi 4 sconfitte) nel febbraio 2006 (2-1). Hanno inoltre sempre subito gol allo Stamford Bridge.

Il Chelsea cercherà di raggiungere i quarti di finale della Champions League per la prima volta dal 2013/14. I Blues non vincono da 7 gare nelle partite a eliminazione diretta (4 pareggi 3 sconfitte).

Il Barcellona ha terminato in testa del proprio raggruppamento per 11 stagioni consecutive, la striscia più lunga nella storia della Champions League.

Ciononostante il Barça ha raggiunto le semifinali della Champions League solamente una volta nelle ultime quattro annate. In precedenza raggiunsero le semifinali nelle sei precedenti stagioni.

Il Barcellona è uno dei quattro club rimasti imbattuti durante la fase a gironi di questa Champions League insieme al Besiktas, Tottenham e Liverpool.