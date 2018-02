Juventus, Iniesta: «Buffon? Per me deve giocare tutta la vita»

LONDRA - "Il Barcellona deve riuscire in casa a qualificarsi per i quarti di finale. Sono contento per il pareggio e per l'assist dell'1-1 a Leo Messi. E' stata una gara complicata, contro un buon Chelsea". Lo ha detto, ai microfoni di Premium Sport, al termine della gara di Londra contro i blues, il centrocampista del Barcellona Andres Iniesta."Abbiamo giocato bene: in Champions sono tutti match equilibrati.E' importante sbagliare il meno possibile. Buffon? Per me deve giocare per tutta la vita. E' sempre bello vedere in campo leggende come lui", ha aggiunto il giocatore del club catalano. (In collaborazione con Italpress).

