Sorteggi Champions, Juventus-Roma: derby ai quarti di finale?

TORINO - Venerdì 16 marzo scopriremo i prossimi accoppiamenti dei quarti di finale di Champions League. L'estrazione delle 8 squadre più forti d'Europa avverrà come sempre nella sede dell'Uefa a Nyon. Tra le squadre già qualificate, ci sono Juventus, Roma, Liverpool, Manchester City, Real Madrid e Siviglia. C'è da aspettare la vincente tra Barcellona e Chelsea e quella tra Besiktas e Bayern Monaco, partite in programma mercoledì 14 marzo.

Il tabellone della Champions League

Una cosa è certa: Juventus e Roma potranno incontrarsi, come d'altronde già dagli ottavi. Non ci saranno infatti vincoli sugli accoppiamenti che saranno composti e determinati da un sorteggio libero, senza teste di serie. Le date per le partite di andata dei quarti di finale sono state fissate da tempo: martedì 3 e mercoledì 4 aprile. Per quanto riguarda il ritorno, si giocherà martedì 10 e mercoledì 11 aprile. Chi riuscirà a vincere nei quarti di finale, approderà alle semifinali (andata del 24/25 aprile e di ritorno dell'1/2 maggio). Per scoprire anche questo step, serviranno nuovamente i sorteggi del 13 aprile. Solo per la finale, ovviamente, non servirà passare dalle palline di Nyon. L'appuntamento sarà direttamente a Kiev il 28 maggio.