Champions League, Manchester United-Siviglia 1-2: Montella ai quarti

TORINO - Colpo grosso del Siviglia di Vincenzo Montella che batte 2 a 1 il Manchester United all'Old Trafford (doppietta di Ben Yedder) ed elimina la squadra di Mourinho dalla Champions League. Subito aggressivo lo United, che con Lukaku e Lingard mette in difficolta' l'ex Palermo Kjaer, ma il Siviglia si salva anche grazie alla chiusura di Lenglet. Pronta la risposta degli uomini di Montella con un colpo di testa di Correa su angolo battuto da Banega, ma la palla scheggia la traversa. Con il passare dei minuti e' il Siviglia a prendere in mano il possesso palla e a dettare i ritmi bassi chiesti dal suo tecnico, mentre la squadra di Mourinho appare in difficolta' a costruire gioco. Alla mezzora ci prova Muriel imbeccato da Correa, ma il suo diagonale e' fuori dallo specchio, sul capovolgimento di fronte Rashford cerca Lukaku in area, ma il belga da favorevole posizione non aggancia. Al 37' e' Fellaini a creare l'occasione piu' ghiotta del primo tempo, prima rubando palla agli spagnoli in uscita e poi presentandosi a tu per tu con Rico dopo uno scambio con Sanchez, ma la sua conclusione sul primo palo viene parata dal portiere del Siviglia. Gli spagnoli partono meglio anche nella ripresa, con Correa che riceve palla in area tutto solo, ma si addormenta al momento del tiro e permette il rientro di Bailly.

E' Lingard a proporsi dall'altra parte del campo, servito benissimo da Lukaku, ma dopo aver raggirato Lenglet, l'inglese trova di fronte a se' un ottimo Rico. Ora il match si fa ben piu' vivo, con rapidi capovolgimenti di fronte e occasioni a raffica da parte dei vari Correa e Muriel per gli ospiti e della coppia Rushford-Lukaku per i padroni di casa. Il risultato non si sblocca e allora Mourinho getta nella mischia Pogba, che si presenta subito con una conclusione da lontano che finisce fuori di poco.Ma il cambio giusto lo azzecca Vincenzo Montella, che mette dentro Ben Yedder per Muriel ed e' proprio lui a siglare una rete pesantissima. Lo "Special One" non fa nemmeno in tempo ad operare due cambi offensivi, che il Siviglia raddoppia: bella conclusione ancora di Ben Yedder sugli sviluppi di un calcio d'angolo, con De Gea che non e' perfetto e invece di liberare smanaccia nella propria porta. I Red Devils si gettano in attacco a testa bassa, soprattutto con Lukaku, che prima si divora il 2 a 1 e poi accorcia con una bella zampata sugli sviluppi di un corner.Montella interrompe il ritmo degli inglesi con un paio di cambi e puo' esultare al termine dei 4 minuti di recupero. (In collaborazione con Italpress)

