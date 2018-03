Sorteggi Champions League, Juventus-Real Madrid e Barcellona-Roma

TORINO - Sorteggi amari per le italiane. Per la Juve riecco il Real dopo la finale di Cardiff, alla Roma tocca invece il Barcellona. La squadra di Allegri giocherà l'andata a Torino, quella di Di Francesco sarà in scena al Camp Nou. Gli altri quarti: Siviglia-Bayern Monaco e derby inglese con Liverpool-Manchester City.

LE DATE - I quarti si giocheranno tra il 3-4 aprile e il 10-11 aprile. Il 13 ci sarà il sorteggio delle semifinali che sono in programma tra il 24-25 aprile e l'1 e il 2 maggio mentre la finale è fissata per sabato 26 maggio allo stadio NSC Olimpiyskyi di Kiev.

Liverpool-Manchester City

JUVENTUS-Real Madrid: andata a Torino

Siviglia-Bayern Monaco

Barcellona-Roma

12.08 - Shevchenko: «Chi mi ha più impressionato? Real Madrid, Barcellona, City e Juventus».

12.05 - Marchetti: «Complimenti al Siviglia che torna ai quarti dopo 60 anni».

12.01 - La cerimonia è ufficialmente iniziata con le clip delle otto squadre in corsa.

11.56 - Posti in platea: Liverpool in prima fila, poi Siviglia e Real Madrid. La Juventus sarà seduta accanto al City.

11.55 - Non solo Champions. Non dimenticate l'appuntamento con la conferenza di Allegri (14:15) alla vigilia della sfida di campionato contro la Spal.

11.52 - Per la Roma sono presenti Totti e Monchi.

11.51 - La prima squadra sorteggiata giocherà l'andata dei quarti in casa.

11.50 - Le otto squadre in corsa: Juventus, Roma, Liverpool, Manchester City, Bayern Monaco, Barcellona, Real Madrid, Siviglia.

11.45 - A sorteggiare gli accoppiamenti dei quarti di finale sarà l'ex milanista e attuale ct dell'Ucraina Shevchenko.

11.40 - Manca ormai poco al sorteggio di Champions. La Juventus sarà rappresentata dal vicepresidente Pavel Nedved.