Juventus, Nedved: «Real Madrid, abbiamo possibilità. Dybala? Può fare la storia del calcio»

Il vicepresidente bianconero commenta il sorteggio dei quarti di Champions ed elogia l'argentino, al quale non aveva risparmiato critiche twitta

NYON (Svizzera) - Pavel Nedved, vicepresidente della Juventus, ha commentato così a Nyon i sorteggi dei quarti di Champions League con il Real Madrid: "Saranno due belle partite, sappiamo che incontriamo il Real che sta molto bene e cha ottime possibilità di vincere per la terza volta di fila la Champions - dice a Premium Sport -. Saranno partite dure, difficili, ma noi proveremo a essere la Juve. A Cardiff era una partita secca e noi abbiamo retto 45', stavolta è diverso. Abbiamo Benatia e Pjanic squalificati e non sarà facile, ma si comincia sempre da 0-0, lo dico sempre. Nella partita singola loro sono più abituati, su due abbiamo qualche chance in più".

DYBALA - "Le mie parole su Dybala? Tocca a lui fare la storia della Juve, secondo me può fare anche la storia del calcio mondiale. Ultimamente l'ho visto molto professionale e questo mi fa ben sperare, può solo migliorare".