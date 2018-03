Real Madrid, Zidane: «La Juventus? Ogni volta è un'emozione per me»

TORINO - «Vedo una Juventus forte come l'anno scorso, sono molto competivi. Sarà un quarto di finale molto difficile, abbiamo il 50% delle possibilità». Questa la parte formale, poi Zidane condivide i sentimenti in pubblico: «Ogni volta che affronto la Juventus è una grande emozione per i 5 anni che ho passato a Torino. Avrei preferito evitare questa partita, per tante ragioni. Il sorteggio però ce li ha messi di nuovo di fronte. È un appuntamento che arriverà presto e dunque cercherò di mettere da parte tutto ciò che è vissuto lì. Anche se sarà sempre presente».