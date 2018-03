In Spagna si lamentano: «La Juventus riposerà più del Real»

TORINO – La Juventus fa sempre paura, anche a una corazzata come il Real Madrid che dei campioni d’Italia non si fida, neppure dopo il 4-1 dell’ultima finale di Champions League vinta a Cardiff l’anno scorso. In Spagna sanno che questi quarti di finale saranno tutt’altro che una passeggiata per la squadra di Zinedine Zidane e anche sulla stampa si analizza ogni dettaglio della doppia sfida in arrivo. I madrileni di ‘As’ ad esempio lamentano il fatto che la Juventus «pur in allarme per la difesa dopo l’infortunio di Chiellini (a cui si è aggiunto oggi quello di Alex Sandro, ndr), arriverà alla sfida di ritorno al ‘Bernabeu’ (in programma mercoledì 11 aprile alle ore 20.45, ndr) più riposata di 25 ore rispetto al Real». Questo perché, come spiega ancora il quotidiano iberico sulla propria edizione online, «mentre a Juve affronterà il Benevento sabato 7 aprile alle ore 15, i ‘blancos’ saranno invece impegnati nel derby contro l’Atletico Madrid la domenica alle ore 16.15». Una polemica forse un po’ troppo anticipata, visto che nel frattempo ci sarà da giocare il primo round martedì 3 aprile all’Allianz Stadium (ore 20.45).

