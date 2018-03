Real Madrid, Lucas Vazquez: «Stiamo dando poca importanza alla Juventus»

L'attaccante parla dal ritiro della nazionale spagnola: «Noi favoriti? Non dimentichiamo che i bianconeri sono stati i finalisti dello scorso anno». Casemiro: «Vogliamo arrivare fino in fondo» twitta

TORINO - «Con i miei compagni non abbiamo parlato della Champions, siamo qui per pensare alla Nazionale». Dal ritiro della Seleçao si leva la voce di Casemiro, uno dei protagonisti dei quarti di finale di Champions che vedrà il Real affrontare la Juventus. Il centrocampista dei blancos però ci tiene a dire la sua: «La doppia sfida contro i bianconeri sarà molto importante, vogliamo arrivare in finale e molto dipenderà dai quarti». Chi ha un po’ più di dubbi è Lucas Vazquez: «Si sta creando l’idea che siamo favoriti – le parole dell’attaccante spagnolo a Onda Cero -, ma secondo me stiamo dando poca importanza alla Juve. Non scordiamoci che è stata la finalista dello scorso anno. È una squadra italiana con molta esperienza, è sempre complicato affrontare certe sfide».

