Indiscrezioni dal web: Juventus-Real Madrid in chiaro

TORINO – Per ora è solamente un’indiscrezione, ma nel caso venisse confermata farà di certo felici tanti tifosi della Juventus e appassionati di calcio. A lanciarla è “upgo.news”, blog sulla tv digitale, secondo cui l’andata dei quarti di finale della Champions League tra i campioni d’Italia e il Real Madrid in programma il 3 aprile all’Allianz Stadium di Torino verrà trasmesso in chiaro sul nuovo Canale 20 di Mediaset. In attesa di conferme comunque, per ora non c’è alcuna ufficialità, con il gruppo del ‘Biscione’ che non ha messo comunicati al riguardo ma potrebbe aver elaborato questa “strategia” per lanciare in grande stile la nuova creatura del digitale terrestre che sostituirà la vecchia “ReteCapri”. Sono attese però delle novità nelle prossime ore...

