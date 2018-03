Juventus, Benatia: «Mi preoccupa l'assenza di Pjanic contro il Real»

TORINO - Benatia guarda avanti. E sull'orizzonte si disegna il profilo della Champions League quando la Juventus affronterà il Real Madrid ai prossimi quarti di finale: «Stiamo continuando a giocare a grandi livelli, siamo in competizione ancora per tutti gli obiettivi che avevamo programmato ad inizio stagione. Stiamo vivendo un buon momento ma non abbiamo vinto nulla». Il realismo dell'ex difensore del Bayern Monaco si sposa con la lucida analisi del percorso bianconero: «La squadra è convinta che, con la mentalità che abbiamo avuto negli ultimi 3-4 mesi, potremo fare grandi cose. La mia migliore stagione? Non lo so, forse è quella in cui ho avuto meno infortuni». Mundo Deportivo riporta poi le frasi su Chiellini e sul suo stop a Ferrara: «Ci ho parlato ha detto che non è niente di grave e che presto tornerà in gruppo. Khedira? Non ha nulla di serio, gli infortuni capitano ma abbiamo una rosa che ci fa stare tranquilli».

Arriviamo al capitolo Real Madrid: «Non potrò giocare all'andata ma in difesa non abbiamo problemi. Giocatori come Barzagli e Rugani hanno sempre dimostrato di essere all'altezza del compito. Più che altro mi preoccupa l'assenza di Pjanic, anche se Marchisio e Betancur sono ottimo calciatori. Miralem fa però un gioco diverso e ha una qualità incredibile. Le possibilità contro il Real? 50 e 50. La Juventus è in grado di superare il turno, lo scorso anno per esempio abbiamo eliminato il Barcellona. Il Real - dice - darà tutto in Champions visto come si sono messe le cose nella Liga». Infine una battuta al ricordo della finale persa lo scorso anno: «Vendetta? E' normale voler arrivare il più lontano possibile. Arrivare alla finale era un obiettivo: il Real è grande, gioca per vincere tutto. Anche la Champions».