Champions League Ambrosini: «Juventus punita oltremisura: al ritorno farà la prestazione»

ROMA - "I gol del Napoli nel finale contro Chievo e Sassuolo? E' una questione di giustizia, il Napoli merita di lottare ed è giusto che raccolga quando si esprime come in queste ultime due partite in cui ha costruito davvero tante occasioni". Massimo Ambrosini, ex centrocampista bandiera del Milan oggi opinionista di Sky, è stato ospite questa mattina della trasmissione “Pezzi da 90” condotta da Massimo Boccucci sull'emittente umbra Radio Onda Libera: "La Juve è stata punita oltre misura contro il Real perché dopo essere stata colpita con quel gol a freddo, ha fatto la sua partita che ha avuto uno svolgimento particolare. Meritava di segnare, è stata una punizione eccessiva. Le possibilità sono pochissime di riuscire a ribaltare la situazione. Sono convinto che Juve e Roma faranno entrambe la prestazione cercando il miglior risultato. Ma sulla qualificazione è un discorso quasi impossibile. La Roma? Veniva da una buona striscia e sicuramente la partita di Barcellona ha tolto ai giallorossi delle energie. La Fiorentina è stata brava ad approfittare di due disattenzioni e anche fortunata. Corsa Champions in campionato? Il quadro cambia di settimana in settimana, cè un grande equilibrio. La Roma ha una rosa ampiamente competitiva e potrebbe non avere più la Champions, così come l'Inter non ha le coppe”.

IL CALCIO ITALIANO - "Gattuso? Il rinnovo è una scelta logica. La squadra sta nella posizione dove può stare con Rino che sta portando avanti il miglior lavoro possibile anche se la società pensava alla Champions e non arrivarci sarebbe un piccolo fallimento. Il Milan di Gattuso lo giudicheremo l'anno prossimo guardando anche al mercato che farà. Differenze tra Italia e Germania in ottica Nazionali? C'è un divario nell'organizzazione, gli investimenti, le strutture, i settori giovanili, la cultura sportiva. Sono nettamente più avanti di noi. Sulla scena internazionale il gap rimarrà, ci sono troppe differenze economiche. I grossi campioni da noi faticano a venire perché altrove ci sono potenzialità ben diverse. Il campionato più bello resta il nostro, visto che quelli degli altri sono già decisi. Diciamo che è il più interessante, lasciando da parte l'impatto generale che chiama in causa le strutture e altro".

LA NAZIONALE - "Chi sarà il nuovo commissario tecnico? Sentiamo tutti dire di Mancini. Mi auguro che il prescelto metta entusiasmo e passione. Mancini i requisiti e le motivazioni ce l'ha”.