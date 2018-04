Real-Juventus, Buffon: «Proveremo l'impossibile»

MADRID - Gigi Buffon spiega come ha motivato i compagni: “Gli ho detto: se andiamo fuori con il Real Madrid continuo… Scherzi a parte, il gap iniziale è davvero grande. Ma certe cose le costruisci passo dopo passo, con la voglia di soffrire. Se entri in campo deciso a combattere, magari la gara si snoda in modo impensabile”. La Juventus sa che l'impresa al Bernabeu si profila pressoché impossibile, dopo lo 0-3 incassato martedì allo Stadium: “Ma fino a quando siamo stati in undici abbiamo fatto una bella gara – osserva il portiere juventino –, mi spiace fare sottolineature che possono sembrare di basso profilo, ma realmente negli episodi non ci è andato nulla bene. Neppure a Cardiff. Poteva anche finire 5-0 a Torino, ma finché c'è stata gara eravamo dentro la partita”.

Partita in cui la Juventus vorrà essere protagonista domani sera. Un conto è arrendersi a priori, un altro provarci fino in fondo: “Dovremo fare una partita sensata – prosegue il capitano bianconero –. Metteremo tenacia, forza, equilibrio per ottenere il miglior risultato possibile. La rimonta dipende dalla consistenza degli avversari, noi abbiamo l'obbligo di provarci per tornare a casa con sensazioni buone, dimostrando di essere una squadra di quel livello, di quel valore. Se poi accadesse un miracolo...”. Per Buffon sarà comunque un punto di passaggio. Da mandare a memoria, se ci sarà un ribaltamento; da custodire nel cuore se sarà l'ultima personale di Champions: “E' importante che non sia l'ultima per la Juventus. Per me c'è questa possibilità, ma non mi deprime e non mi suscita pensieri negativi. Ma se fosse così, allora dico che da bimbo avrei messo la firma per chiudere la carriera europea al Bernabeu con il Real. Qui, poi, sono sempre stati carini con me. E' una partita che dobbiamo onorare con la massima dignità, perché indossiamo una casacca storica e preziosa”

