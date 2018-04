La Uefa snobba Agnelli: «Nessuna accelerazione sul Var»

Secondo i media inglesi, Ceferin non ha alcuna intenzione di adottare la tecnologia nella prossima stagione delle coppe twitta

LONDRA (INGHILTERRA) - La Uefa non ha alcuna intenzione di accelerare il processo di introduzione della Var nelle coppe. Da Nyon, fa sapere l'emittente inglese "Sky Sports News", lasciano cadere nel vuoto l'invito del presidente della Juventus, Andrea Agnelli, di implementare al più presto la nuova tecnologia anche in Champions ed Europa League. La posizione della Uefa resta quella espressa a febbraio dal suo presidente Aleksander Ceferin: niente Var nelle coppe nella prossima stagione. (in collaborazione con Italpress)

