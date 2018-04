Real-Juve, spunta un tweet di lady Oliver: «Loving Madrid»

TORINO - Michael Oliver, l'arbitro inglese di Real-Juventus, è l'uomo più chiacchierato del momento dopo il rigore generoso fischiato al Real Madrid nel recupero. Il direttore di gara è solo al secondo anno in Champions League e molti appassionati hanno iniziato solo a sviscerare tutte le curiosità sulla sua vita. Tra queste c'è sicuramente il matrimonio con Lucy May che dal 2015 per tutti è diventata Lucy Oliver ed è anche lei un arbitro. Alcuni tifosi bianconeri, arrabbiati dopo la partita, hanno tirato fuori alcuni tweet del 2016 in cui la coppia palesava il suo amore per la città di Madrid e per il Santiago Bernabeu. Siamo ovviamente nell'ambito della pura dietrologia ma i tifosi hanno già iniziato a tempestare di commenti poco gradevoli il profilo di lady Oliver.

Loving Madrid pic.twitter.com/O9cIK7BCDV — Lucy Oliver (@LucyOliver_7) 16 luglio 2016

Not a bad stadium I guess... #frattonparkisbetterthough ?? pic.twitter.com/PG0FUOaKYZ — Lucy Oliver (@LucyOliver_7) 16 luglio 2016

Real-Juve, le reazioni dei giornali esteri: «Il furto del secolo»

A Napoli lo sfottò nel presepe: «3-1, godo tanto»