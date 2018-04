Juventus, Higuain: «Grazie popolo bianconero»

TORINO - Non è stata una delle sue prestazioni migliori al Santiago Bernabeu, ma anche Higuain ha lasciato sbollentare la rabbia prima di rilasciare dichiarazioni in merito all'eliminazione contro il Real Madrid. Il Pipita ha scritto un post sul suo canale Instagram ufficiale: «Ho lasciato passare un po' di giorni... ma solo ora posso dire grazie a tutti tifosi juventini e grazie a tutta la squadra per l'orgoglio dimostrato in campo... ma sentire che tutto il popolo juventino è orgoglioso di noi e molto bello e incoraggiante per continuare, grazie di cuore».