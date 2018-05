Roma, Monchi: «Il calcio italiano alzi la voce. Anche la Juve ha sofferto con il Real»

ROMA - «Complimenti al Liverpool per la finale, ma è ora che il calcio italiano alzi la voce. Non è normale quello che è successo». Così Monchi, direttore sportivo della Roma, ai microfoni di Premium Champions dopo l'eliminazione contro il Liverpool in semifinale, commenta gli episodi arbitrali ancora una volta sfavorevoli alle squadre italiane. «Senza gli errori arbitrali sarebbe cambiato tutto. Là abbiamo subito un gol in fuorigioco, qui non ci hanno dato due rigori clamorosi e in uno c’era anche l’espulsione. Ripeto, là abbiamo preso il terzo gol in fuorigioco e stasera c’erano due rigori per noi. Sono spagnolo ma penso che il calcio italiano debba alzare la voce adesso perché così non è normale. Non capisco perchè non ci sia il VAR nella competizione calcistica per club più importante al mondo. A volte sbaglia ma molto meno, sia ieri che anche in questa semifinale ci sono stati errori. I ragazzi nello spogliatoio erano molto arrabbiati, abbiamo fatto un secondo tempo pazzesco. Speriamo che chi debba decidere l’anno prossimo possa mettere il VAR. Non so perché non ci sia ma ne abbiamo bisogno, senza questi errori sarebbe cambiato tutto».

