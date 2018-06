Collina: «Rigore in Real-Juve? Episodio non da Var»

MILANO - "Il presidente Ceferin ha sempre detto che per garantire la competizione per club più importante al mondo occorre iniziare a utilizzare questa tecnologia nel momento in cui ci sono certezze sul suo funzionamento". Cosi' il responsabile degli arbitri Uefa, Pierluigi Collina, sull'introduzione della Var nei tornei continentali. "Ci sono delle problematiche che magari non sono molto chiare e conosciute e che non riguardano solo l'aspetto arbitrale che hanno bisogno di tempo per essere risolte - ha spiegato Collina ai microfoni di Sky Sport 24 -. Ci sono diverse aziende che forniscono questa tecnologia, la Uefa deve fare una gara per coinvolgerle e poi scegliere tra le varie offerte, tutto questo richiede dei tempi. Inoltre chi usa la Var ha un solo broadcaster, così come la Fifa per la Coppa del Mondo, mentre la Champions viene giocata con 20 broadcaster diversi e quindi occorre avere un accordo con ognuno di questi. Poi c'è una problematica legata agli arbitri, una cosa è preparare i direttori di gara di uno stesso paese per una comeptizione nazionale, o prepararli per tempo come ha fatto la Fifa che per i Mondiali ha iniziato ad autunno del 2016, un'altra preparare arbitri che hanno background e abitudini diverse". (in collaborazione con Italpress)

VAR E JUVE - "Il rigore concesso al Real Madrid contro la Juventus in Champions League? Credo che chiunque sappia come funziona il VAR abbia chiaro che quello è un episodio in cui il VAR non può essere utilizzato", dice Collin a. Alla domanda se fosse infastidito dalle critiche arrivate dall'Italia a lui personalmente, Collina ha replicato: "Le critiche non fanno mai piacere, ovviamente, però è normale riceverle. Quando si lavora è normale a volte essere criticati per il lavoro che si fa, purché le critiche non scendano mai sul personale e abbiano un certo limite".