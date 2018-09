Inter, Spalletti: «Vincere così dà entusiasmo. Ci lascia una convinzione diversa»

MILANO - L'Inter aveva bisogno proprio di un successo di questo tipo. Un trionfo in rimonta che scuote il gruppo con un'ondata di entusiasmo che ora Luciano Spalletti non vuole sperperare. «Il fatto che sia stato ribaltato il risultato dà un entusiasmo maggiore rispetto al vincerla in maniera normale - spiega l'allenatore nerazzurro -. Si è visto come ha partecipato tutto lo stadio. Questo successo ci lascia una convinzione diversa delle nostre potenzialità. Se non fai risultato si fa fatica a dire che hai fatto una buona partita».

ICARDI LEADER - Il capalavoro di Icardi ha scosso emotivamente il match: «Sbloccare giocatori come Mauro è fondamentale, è un riferimento forte per noi. Credo gli abbia giovato non giocare tutta la partita precedente. Se riusciamo a mettere a posto qualcosina possiamo diventare una squadra ancora migliore. E’ una persona seria, vuole bene all’Inter. Sta dentro il gruppo, nonostante sia identificato come uno di cui non si possa fare a meno. E’ il leader che sta dentro al gruppo, di grandi calciatori ce ne sono altri. E qualche volta dobbiamo vincerle anche senza di lui. Non possono giocare sempre gli stessi».

ESORDIO DA SOGNO - Quello del numero 9 nerazzurro è stato un esordio da sogno. «Aspettavamo questa partita da tre mesi e abbiamo raggiunto l'obiettivo. - ha commentato Icardi -. Iniziare così ci dà tanta forza, tanta fiducia e qualcosa in più per fare bene anche in campionato: è stata una notte spettacolare, possiamo giocare contro chiunque. Il gol? Mi sono trovato fuori area, sono venuto dietro per giocare la palla e Asamoah è stato bravissimo, mi ha messo una palla fantastica. Non so se la vittoria di stasera sarà la svolta, ma sappiamo le qualità che abbiamo. Dobbiamo stare calmi, prendere le cose buone e giuste di ciò che abbiamo fatto ma restare con i piedi per terra, anche perché una vittoria non basta per superare il girone».

GIOIA VECINO - Al settimo cielo anche Vecino, autore nel gol decisivo nel recupero: «Ancora in gol dopo la rete alla Lazio? E' destino. Lo poteva fare qualcun altro, eravamo tutti in area ma la palla e' arrivata a me. Una delle emozioni piu' grandi della mia vita. Ci abbiamo creduto fino in fondo con la spinta di tutto lo stadio cercando di ribaltare il risultato. L'importante e' crederci, dopo il pareggio non ci siamo mai fermati e siamo andati a cercare la vittoria. Speriamo che questo sia il momento della svolta. Conta solo il presente e domani riprenderemo a lavorare, giorno dopo giorno, perche' la stagione e' ancora lunga».